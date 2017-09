Wiesbaden - Wer per Brief wählt, sollte die Unterlagen spätestens morgen in den Briefkasten werfen. Darauf weist der Bundeswahlleiter hin. Die Briefe mit den ausgefüllten Stimmzetteln müssen bis spätestens 18.00 Uhr am kommenden Sonntag, dem Wahltag, bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Nur dann könne die Stimmabgabe berücksichtigt werden. Die Unterlagen sollten deswegen am besten schon bis Dienstag zur Post gebracht werden. Man kann den Brief auch bei der Adresse vorbeibringen, die auf dem Umschlag steht.