Deutschland Corona-Maßnahmen: Das wurde beschlossen

Es wird sich dafür ausgesprochen, Alltagsmasken (Mund und Nasenschutz) vor allem beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr zu tragen. Eine Pflicht hierfür soll es bundesweit vorerst nicht geben.

Die Regeln für Pflegeheime bleiben im Prinzip bestehen. Die einzelnen Einrichtungen können jedoch Konzepte entwickeln, um eine "vollständige soziale Isolation" zu verhindern.

Schulen bleiben bis zum 3. Mai geschlossen. Die Notbetreuung wird ausgeweitet. Ab dem 4. Mai sollen zunächst Abschlussklassen, qualifikationsrelevante Jahrgänge und letzte Grundschulklassen wieder zurückkehren. Es müssen Konzepte für den Schulalltag zum Beispiel auch für die Pausen vorgelegt werden. Die Kultusministerkonferenz wird beauftragt, bis zum 29. April ein Konzept für weitere Schritte vorzulegen, wie der Unterricht insgesamt wieder aufgenommen werden kann.

Auch Friseurbetriebe dürfen ab dem 4. Mai wieder ihre Arbeit aufnehmen, wenn entsprechende Schutzvorkehrungen eingehalten werden können.

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen bleiben zunächst untersagt. Gaststätten und Restaurants bleiben weiter beschlossen.

Öffnen dürfen Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, wenn sie ein gutes Hygienekonzept haben und verhindert werden kann, dass sich auf den Straßen lange Schlangen bilden. Außerdem öffnen dürfen, unabhängig von der Verkaufsfläche, Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Die Quadratmeter-Regelung sei ein Kompromiss, der der Überfüllung der Innenstädte entgegenwirken soll.

Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August untersagt. Dazu gehören auch Sportveranstaltungen.

Die Bürgerinnen und Bürger bleiben aufgerufen, auf private Reisen und Besuche weiterhin zu verzichten.

Am 30. April werden Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin wieder zusammentreffen, um über die weiteren Schritte zu beraten.

Zu Beginn der Pressekonferenz dankte die Bundeskanzlerin denen, die sich an die Regeln und Einschränkungen halten. Sie betonte, dass Menschen diese nicht einhielten, um der Regierung zu helfen, sondern viel mehr um ihre Mitmenschen zu unterstützen. Merkel dankte außerdem Ärzten, Krankenhäusern und Pflegepersonal für ihren Einsatz. Der Erfolg, den man jetzt erreicht habe, sei nur ein "zerbrechlicher Zwischenerfolg", weswegen man konzentriert weitermachen müsse. Es dürfe kein falsches Vorpreschen geben, um diese Erfolge zu sichern.

Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte in der Pressekonferenz an, dass in Bayern einige der Lockerungen erst später greifen würden. So würden dort unter anderem die Schulen erst später wieder geöffnet. Ob es auch in Baden-Württemberg Abweichungen von der gemeinsamen Verordnung gibt, darüber will Baden-Württembergs Ministerpräsident nach der Pressekonferenz der Kanzlerin informieren.