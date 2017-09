Deutschland CSU feiert Wahlkampfabschluss mit Merkel

Für die CDU-Chefin ist der Besuch in München der letzte ihrer neun Wahlkampfauftritte im Freistaat. Nachdem die beiden Schwesterparteien für den Wahlkampf ihren ungelösten Streit um die Zuwanderungspolitik vor einigen Monaten beigelegt hatten, kämpfen CDU und CSU gemeinsam für die vierte Amtszeit Merkels als Kanzlerin.

In den Umfragen hat die Union zwar schon seit Monaten einen großen Vorsprung vor der SPD und allen anderen Parteien, jedoch mussten auch CSU und CDU jüngst leichte Rückgänge hinnehmen. Zuletzt kam die CSU in Bayern auf Werte zwischen 47 und 48 Prozent, in den bundesweiten Umfragen liegt die Union bei 36 bis 37 Prozent. 2013 holte sie 41,5 Prozent der Stimmen, die CSU landete in Bayern gar bei 49,3 Prozent.

Offen ist aber noch, wie die beiden Parteien sich für eine mögliche Koalition in der Flüchtlingspolitik zusammenraufen wollen. Merkel lehnt die von der CSU zwischenzeitlich gar zur Koalitionsbedingung ausgerufene Obergrenze für Flüchtlinge kategorisch ab.