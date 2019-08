Deutschland Dax setzt Erholung fort

Immobilienwerte erholten sich etwas von ihren Vortagesverlusten. Die Branche hatte zum Wochenstart unter den Planspielen in Berlin zum Mietendeckel gelitten. Vonovia rückten im Dax um 2,1 Prozent vor. Für Adler Real Estate ging es im SDax um 4,4 Prozent nach oben.

Cancom-Papiere waren mit einem Kursplus von 3,1 Prozent gefragt - der IT-Dienstleister rückt zum 29. August vom SDax in den MDax auf. Er ersetzt dort den vor der Übernahme durch den Finanzinvestor KKR stehenden Medienkonzern Axel Springer. Den frei gewordenen Platz im Nebenwerteindex nimmt Instone Real Estate, die Aktien des Immobilienentwicklers legten sich um 3,4 Prozent zu.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone zog am Dienstag um 0,65 Prozent auf 3370,47 Punkte an. In Frankreich stieg der Cac 40 um 0,67 Prozent. In London blieb der FTSE 100 mit einem Minus von 0,08 Prozent zurück. Hier dürfte der fortgesetzte Anstieg des Pfunds gebremst haben, denn damit könnten sich die Exportchancen britischer Unternehmen verschlechtern. Der Dow Jones Industrial trat zum europäischen Börsenschluss auf der Stelle.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,66 Prozent am Vortag auf minus 0,67 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 147,00 Punkte. Der Bund-Future legte am Abend um 0,28 Prozent auf 178,93 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1088 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1116 Dollar festgesetzt.