Deutschland Dax klettert auf über 12 500 Zähler

Letztlich gewann der deutsche Leitindex 0,40 Prozent auf 12 524,77 Zähler und baute damit seine Gewinnsträhne im September, der gewöhnlich als eher schwacher Börsenmonat gilt, bereits jetzt auf knapp 4 Prozent aus.

Als Stützungsfaktoren für den Dax nannten Händler die Erleichterung über den vergleichsweise glimpflich ausgegangenen Wirbelsturm "Irma" und die aktuelle Ruhe im Nordkorea-Konflikt. "Aktuell stehen nahezu alle Vorzeichen auf grün", sagte Börsenexperte Jens Klatt von JFD Brokers. So lasse der Rutsch des Euro unter die Marke von 1,20 US-Dollar die deutschen Exporteure durchatmen.

Für den MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen Werte vertreten sind, ging es um 0,32 Prozent auf 25 310,57 Punkte aufwärts. Der Technologiewerte-Index TecDax sank hingegen um 0,11 Prozent auf 2362,69 Zähler.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,50 Prozent auf 3512,56 Punkte zu. Der CAC 40 in Paris rückte um 0,62 Prozent auf 5209,01 Punkte vor. In London fiel der Leitindex FTSE wegen des starken britischen Pfund um 0,17 Prozent auf 7400,69 Punkte. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,26 Prozent höher.

Aus Branchensicht waren Bankenwerte europaweit mit einem Plus von 1,6 Prozent am stärksten gefragt. An der Dax-Spitze gewannen die Aktien der Deutschen Bank rund 3,5 Prozent. Dahinter stiegen die Papiere der Commerzbank um 2,9 Prozent. Eine Kaufempfehlung ließ die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank als besten MDax-Wert um mehr als dreieinhalb Prozent steigen.

Die Anleger achteten zudem verstärkt auf Neuigkeiten der Autobauer von der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt. Der Reifenhersteller Continental bestätigte seinen Ausblick auf 2017, was dessen Aktien aber keinen Auftrieb brachte. Für die Volkswagen-Vorzüge ging es hingegen um knapp 2 Prozent hoch. Der Autobauer erhöht die Investitionen in E-Autos bis 2030 auf 20 Milliarden Euro. Zudem standen einige Autozulieferer-Papiere aus dem MDax hoch im Kurs: So legten die Anteilsscheine von Leoni und Hella um 1,70 beziehungsweise 1,60 Prozent zu.

An der TecDax-Spitze verbuchten die Nordex-Anteile einen Kursaufschlag von 3,35 Prozent. Seit Jahresbeginn müssen die Anleger des Windkraftkonzerns allerdings Kurseinbußen von mehr als 50 Prozent verkraften.

Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite von 0,13 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,12 Prozent auf 141,86 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,56 Prozent auf 161,79 Punkte nach. Der Euro kostete zuletzt 1,1971 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1933 (Vortag: 1,1997) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8380 Euro gekostet.