Deutschland Dax steigt: Gute US-Arbeitsmarktdaten stützen

Außerdem fiel der Euro, dessen Anstieg Sorgen über die Exportchancen der deutschen Unternehmen genährt hatte, wieder deutlich unter die Marke von 1,20 US-Dollar.

Am Nachmittag gewann der Dax 0,66 Prozent auf 12 025,22 Punkte. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit rund fünf Monaten unter 12 000 Punkten geschlossen.

Auch die Nebenwerte-Indizes legten wieder den Vorwärtsgang ein: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, gewann 0,63 Prozent auf 24 478,13 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,17 Prozent auf 2255,26 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,61 Prozent auf 3408,90 Zähler.

Mit plus 2,50 Prozent gehörten die RTL-Titel ebenso zu den MDax-Favoriten wie die um 2,92 Prozent stärkeren Aktien des Werbevermarkters Ströer. Am Dienstag hatten negative Aussagen von ProSiebenSat.1 zum TV-Werbegeschäft beide Titel in Mitleidenschaft gezogen. Dessen Aktien schafften es weiter nicht in positives Terrain und waren mit minus 0,89 Prozent einer der schwächsten Werte im deutschen Leitindex.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,10 Prozent am Vortag auf 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,12 Prozent auf 141,93 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,11 Prozent auf 165,08 Punkte. Der Euro sank zuletzt auf 1,1918 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs noch auf 1,2048 Dollar festgesetzt.