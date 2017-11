Berlin - Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière besucht heute das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum in Berlin. De Maizière will dort mit den Spitzen der Sicherheitsbehörden des Bundes sprechen sowie mit dem Generalbundesanwalt und der Leiterin der obersten Migrationsbehörde BAMF. Der Ressortchef will sich über die aktuelle Sicherheitslage und die Zusammenarbeit im Terrorabwehrzentrum informieren. Das Abwehrzentrum war 2004 eingerichtet worden - als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA.