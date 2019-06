Deutschland Debatte über Rundfunkbeitrag: Orientierung an Inflation?

Baden-Württemberg Hitzewarnung für den Osten - Waldbrände in Brandenburg

Strahlender Sonnenschein, aber auch dicke Gewitterluft bestimmen weiter das Wetter. Angesichts starker Wärmebelastung in Teilen Ostdeutschlands und am Oberrhein im Südwesten Deutschlands veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag eine Hitzewarnung.