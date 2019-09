Deutschland Debatte über Solarstrom auf Baggerseen

Um die großen Potenziale dieser neuen Technologie effizient ausschöpfen zu können, müsse das Gesetz angepasst werden, fordert Untersteller auch in einem Brief an den Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Andreas Feicht. Der Minister schlägt unter anderem vor, bei innovativen technologischen Ansätzen wie schwimmenden Solarstromanlagen auf Baggerseen die Eigenversorgung zu genehmigen, sollte die Anlage leistungsstärker sein als 750 Kilowatt. Dies würde Anlagebetreibern wirtschaftliche Vorteile bieten, sollten diese ein noch aktives Kiesbauwerk an einem Baggersee versorgen.

Untersteller schlug zudem vor, Solarstromanlagen auf Pontons ähnlich auszuschreiben wie Windkraftanlagen an der Küste und auf dem Land: "Bei Wind wird Wind-Onshore und Wind-Offshore ausgeschrieben. Und eigentlich müssten wir diese Chance auch bei der Photovoltaik nutzen und ebenfalls On- und Offshore-Varianten ausschreiben." Anlagen auf dem Wasser könnten künftig zum Beispiel in einem eigenen Segment ausgeschrieben werden. Sie würden dann nicht mehr mit den Geboten für investitionsärmere Freiflächen-Anlagen konkurrieren, die sich im Wettbewerb meistens durchsetzten.

Das Bundeswirtschaftsministerium reagierte zurückhaltend: Es sei grundsätzlich möglich, schwimmende Photovoltaik-Anlagen auch in Deutschland zu errichten, teilte die Behörde mit. Eine Arbeitsgruppe der Bundestagsfraktionen diskutiere derzeit über mögliche zusätzliche Flächen "und wie diese erschlossen werden können". Auf Unterstellers Vorschläge ging das Ministerium in Berlin aber nicht konkret ein.

Nach Angaben des Unternehmers Armin Ossola produziert die Photovoltaikanlage in Renchen genau in den Monaten am meisten Strom, in denen auch die Kiesgewinnung auf Hochtouren läuft. Die Anlage soll im Vergleich mit konventionell erzeugtem Strom den Ausstoß von rund 560 000 Kilogramm klimaschädlichem Kohlendioxid im Jahr vermeiden. Die Module bedecken mehr als 8000 Quadratmeter.

Ossola hat das Projekt auf dem Baggersee im Ortenaukreis gemeinsam mit der Erdgas Südwest GmbH realisiert. "Zwei Drittel des produzierten Stroms wird das Kieswerk verbrauchen", sagte Ossola bei der Eröffnung der Anlage. "Das andere Drittel - das vor allem an Wochenenden anfällt - wird ins öffentliche Netz gespeist und durch Erdgas Südwest vermarktet."

Ein weiterer Vorteil ist nach Angaben des Energieversorgers Erdgas Südwest ein um bis zu zehn Prozent höherer Wirkungsgrad der Module wegen der Lichtreflexion auf dem Wasser.