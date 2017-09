Rom - Eine 57-jährige Deutsche ist in einem beliebten Park im Herzen von Rom überfallen und anschließend gefesselt worden. Ein Taxifahrer habe die Frau letzte Nacht im Park Villa Borghese gefunden. Sie sei nackt und ihre Hände seien mit einem Band fixiert gewesen, teilte die Polizei mit. Die Frau habe erklärt, von einem jungen Mann vergewaltigt worden zu sein. Er habe ihr außerdem 40 Euro gestohlen. In den vergangenen Wochen hatten sich Meldungen über Vergewaltigungen von Touristen in Italien gehäuft.