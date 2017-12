Deutschland Deutsche Oscar-Hoffnung für animierten Kurzfilm

Der beiden Münchner Regisseure Schuh und Lachauer lernten ihr Handwerk an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Beide waren schon früher für Kurzfilm-Oscars nominiert gewesen: Schuh und sein Kollege Max Lang 2011 für "The Gruffalo" ("Der Grüffelo"), Lachauer und Lang zudem 2014 zusammen mit ihrem Zeichentrickfilm "Room on the Broom". Bei der Oscar-Verleihung gingen die Trickfilmer aber jeweils leer aus.