Barcelona - Nach den Anschlägen einer islamistischen Terrorzelle in Spanien ist auch eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 51-Jährige starb heute in einer Klinik in Barcelona, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die Verletzungen hatte sie vor anderthalb Wochen auf der Flaniermeile Las Ramblas erlitten, als ein Mann in einem Lieferwagen Dutzende Passanten überfuhr. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten beim Anschlag von Barcelona und einer vereitelten Attacke im Küstenort Cambrils auf insgesamt 16 Menschen. 24 Verletzte liegen noch in Krankenhäusern.