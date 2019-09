Deutschland Deutschland nimmt 24 Migranten von der "Ocean Viking" auf

24 weitere gingen an Frankreich und ebenfalls 24 blieben in Italien, meldete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf italienische Regierungskreise. Portugal würde acht und Luxemburg zwei Menschen übernehmen.

Auf der italienischen Insel Lampedusa hat in der Nacht die Landung der Migranten von Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" begonnen. Bis zum Sonntagmorgen sei etwa die Hälfte der 82 Bootsflüchtlinge an Land gelangt, meldete Ansa. Sie wurden mit kleinen Booten der Küstenwache an Land gebracht, da die "Ocean Viking" selbst auf Reede blieb. Das Schiff wird von den Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betrieben.

SOS Méditerranée begrüßte die Entscheidung Roms als ermutigendes Zeichen. "Nach 14 Monaten ist die Ocean Viking das erste zivile Rettungsschiff, das autorisiert Menschen an einen sicheren Ort in Italien bringt", teilte die Organisation mit. Lampedusas Bürgermeister Totò Martello bezeichnete die Zuweisung der nur 20 Quadratkilometer großen Insel gleichwohl als "unsinnig", weil die "Ocean Viking" viel näher an Porto Empedocle an der Südküste Siziliens gewesen sei. "Wir sind aufnahmebereit, aber nicht blöd", sagte Martello.