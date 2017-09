Deutschland "Die Partei" unterwandert AfD-Gruppen im Netz

In diesen geschlossenen Gruppen hätten sich zuvor Unterstützer und einzelne Mitglieder der AfD ausgetauscht, sagte AfD-Sprecher Christian Lüth am Montag. Sie hätten dort aber "keine besonders geheimen Inhalte" geteilt. "So ein alberner Scherz, das ist der Stil, den man von "Der Partei" kennt", fügte er hinzu.

Am Sonntag war auf den Seiten der betroffen Facebook-Gruppen ein Post aufgetaucht: Dazu hieß es: "Diese Gruppe steht ab sofort unter der Kontrolle der sehr guten Partei Die PARTEI. Es folgt eine Botschaft von Ihrem Reichspropagandaleiter" In dem dazugehörigen Video erklärte Satiriker Shahak Shapira: "Mein Team und ich haben die Gruppen vor elf Monaten infiltriert, nun übernehmen wir die Macht."

Die vormals geschlossenen Gruppen wurden in offene Gruppen umgewandelt und unbenannt. So wurde aus der Gruppe "Heimat-Liebe" die "Humus-Liebe" oder aus der "Gauland-Fangruppe" die "Boateng-Fangruppe".

Shapira war es nach eigenen Angaben über Fake Accounts gelungen, sich in die Szene einzuschleusen. Durch Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen habe er das Vertrauen der Gruppen-Administratoren gewonnen.