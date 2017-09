Deutschland Dieter Bohlen schwärmt von Bruce Darnell

"Sieht man nicht so auf den ersten Blick, aber wir sind Zwillinge", so der sogenannte Pop-Titan. "Er ist loyal - wo gibt es das noch in der Branche? Ich vertraue ihm blind, und er kann von mir alles haben", sagte Bohlen. "Wir wachsen immer mehr zusammen, würden gerne viel mehr zusammen machen."

Darnell, der am Anfang seiner Karriere selbst als Model gearbeitet hat, war auch schon Jurymitglied bei "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum und gehört nach wie vor zur Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS).