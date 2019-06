Deutschland Zinshoffnungen verschaffen dem Dax Auftrieb

Die Autowerte zeigten sich am Dienstag kräftig erholt von ihrem zuletzt deutlichen Kursrutsch. So gehörten die Papiere von Continental Daimler BMW und Volkswagen mit Gewinnen von 2,9 bis 4,1 Prozent zu den Top-Werten im Dax.

Im MDax der mittelgroßen Börsentitel waren die Aktien der Autozulieferer Dürr, Hella und Norma mit Anstiegen zwischen 3,6 und 5,4 Prozent besonders gefragt. An der SDax-Spitze legten die Anteilscheine des Autozulieferers Leoni gar um fast 8 Prozent zu.

Gesucht waren ferner Papiere der Chemiebranche. An der Dax-Spitze legten Covestro um 4,8 Prozent zu, BASF gewannen 3,7 Prozent. Ähnlich stark aufwärts ging es im MDax mit den Kursen der Chemiekonzerne Lanxess und Wacker Chemie.

Die Aktien von DWS gewannen 2,8 Prozent, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs eine Kaufempfehlung für die Titel der Deutsche-Bank-Fondstochter ausgesprochen hatte.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte am Dienstag um 1 Prozent auf 3333,49 Punkte zu. Der französische Cac 40 und der britische FTSE 100 rückten jeweils um rund ein halbes Prozent vor. In New York stand der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 1,8 Prozent höher.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,26 Prozent am Montag auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,05 Prozent auf 144,17 Punkte nach. Der Bund-Future fiel am Abend um 0,09 Prozent auf 168,44 Punkte.

Ein Euro bewegte sich kaum, er kostete zuletzt 1,1240 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1244 (Montag: 1,1185) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8894 (0,8941) Euro gekostet.