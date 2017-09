Deutschland Experte zu TV-Duell: Schulz verlor auch wegen langer Sätze

Tübingen.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat das TV-Duell gegen die Kanzlerin nach Ansicht eines Rhetorik-Experten verloren - auch wegen zu langer Sätze. "Die Länge ist nichts, was souverän wirkt", sagte Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Uni Tübingen, am Montag.