Berlin Fassbinder-Star Volker Spengler gestorben

Spengler soll schon als Teenager Anfang der 50er Jahre als Küchenhilfe zur See gefahren sein und später eine Kaufmannslehre gemacht haben, bevor er in Salzburg und am Wiener Max-Reinhardt-Seminar Schauspiel studierte. Seine frühe Laufbahn führte ihn mit Prominenten wie dem Komiker Heinz Erhardt und dem Regisseur Fritz Kortner zusammen. Mitte der 70er Jahre stieß er zum Fassbinder-Clan mit Schauspielern wie Margit Carstensen, Irm Hermann, Brigitte Mira und Kurt Raab.

Später gehörte er zum Kreis des 2010 gestorbenen Aktionskünstlers und Regisseurs Christoph Schlingensief. Er bereicherte dessen Filme wie die Wiedervereinigungs-Groteske "Das deutsche Kettensägenmassaker", "100 Jahre Adolf Hitler - Die letzte Stunde im Führerbunker" und "Die 120 Tage von Bottrop". Spengler war auch bei Theaterprojekten von Schlingensief dabei, etwa 2001 an der Berliner Volksbühne bei "Rosebud".

Im zweistündige Film "In einem Jahr mit 13 Monden", der Spengler berühmt machte, werden die letzten fünf Tage im Leben der transsexuellen Elvira erzählt. Verlassen von allen, verzweifelt die Außenseiterin am Leben. Zum astrologischen Titel seines Werks hieß es von Fassbinder (1945-1982): "Jedes siebte Jahr ist ein Mondjahr. Und wenn es gleichzeitig ein Jahr mit 13 Neumonden ist, kommt es für gefühlsbetonte Menschen oft zu Katastrophen." So gefährdete angeblich auch 1978, das Entstehungsjahr des Films, das Dasein von vielen. 2020 ist übrigens auch ein Mondjahr, hat aber nur zwölf Neumonde.

Spengler war in dem Klassiker, den Kritiker als "kunstvolle Abrechnung mit Kälte und Ignoranz" ("Cinema") lobten, an der Seite von Kolleginnen wie Ingrid Caven (als Nutte "Rote Zora"), Elisabeth Trissenaar (als Ex-Frau) und Eva Mattes (als Tochter) zu sehen. Der Spekulant Anton (Gottfried John), dessentwegen sich Ernst einst zu Elvira operieren ließ, weist sie in einem gefühlskalten Frankfurt mit Hochhäusern und Spielsalons ab. Der Film gilt als einer der persönlichsten von Fassbinder, weil der Regisseur damit den Suizid seines Freundes Armin Meier künstlerisch verarbeitet haben soll.