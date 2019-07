Deutschland Fast überall Sommerferien: Auf den Autobahnen wird es eng

Deutschland 55-Jähriger soll Eltern und sich selbst getötet haben

Ein 55-Jähriger soll in Werther bei Bielefeld seine Eltern und sich selbst getötet haben. Die Leichen seien am Mittwochmittag in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Theenhausen entdeckt worden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.