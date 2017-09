Deutschland Forscher suchen auf Zielgerade noch Umfrage-Teilnehmer

Die erste Umfrage unter www.wahlumfrage2017.de will erkunden, welche Fragen für die Wähler wichtig bei der Wahlentscheidung am Sonntag wichtig sind. Die zweite Erhebung unter duell.wahlstudie.de befasst sich mit dem in diesem Jahr besonders umstrittenen TV-Duell von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CD) mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz.