Deutschland Franz-Josef Paefgen wird neuer Chef des ZF-Aufsichtsrats

Baden-Württemberg Brutale Tragödie: "Medea" in Stuttgart gefeiert

In einer eigens auf Deutsch für die Staatsoper Stuttgart produzierten Fassung hat der Regie-Altmeister Peter Konwitschny die Tragödie "Medea" auf die Bühne gebracht. Antik waren in der fast durchweg mit heller Freude aufgenommenen Opernpremiere am Sonntagabend nur die Namen.