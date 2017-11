Deutschland Gericht fällt Urteil im Prozess gegen Anton Schlecker

Gesundheit Schmerz, lass nach!

Kreuzschmerzen sind einer der häufigsten Gründe für einen Arztbesuch. Doch Schuld an dem Leiden sind weniger Schäden an der Wirbelsäule als vielmehr Bewegungsmagel und Stress. Was man gegen Rückenbeschwerden tun kann, diskutieren Experten in Stuttgart.