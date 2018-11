Essen Gruppenvergewaltigung von Schülerinnen: Urteil geplant

Nordrhein-Westfalen Ausbruchsversuch: Polizeieinsatz in Psychiatrie in NRW

In einer Psychiatrie im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau am Niederrhein hat es am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Mindestens ein Patient habe versucht, auszubrechen, sagte ein Sprecher der Polizei Essen.