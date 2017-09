Deutschland Gute Unternehmensstimmung steckt Anleger an

Gestützt auf eine überraschend aufgehellte Unternehmensstimmung in der Eurozone drehte der deutsche Leitindex Dax bis zum Mittag ins Plus.

Zudem schienen Investoren sich schon verhalten optimistisch für den Ausgang der Bundestagswahl zu positionieren, sagte ein Händler. Der Dax legte um 0,25 Prozent auf 12 631,77 Punkte zu. Damit zeichnete sich die dritte Gewinnwoche in Folge ab.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax trat zum Wochenschluss bei 25 585,91 Punkten nahezu auf der Stelle, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,49 Prozent auf 2399,97 Zähler vorrückte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg moderat.

Die am Vormittag veröffentlichten Stimmungsdaten der Unternehmen belegen den Experten der Allianz zufolge derweil, dass die Konjunktur im Euroraum auch im dritten Quartal nicht an Schwung verloren hat. In Deutschland und Frankreich habe die bereits hohe Wirtschaftsdynamik im September nochmals deutlich zugelegt, während sich der robuste Aufschwung in den übrigen Ländern mit nur wenig abgeschwächtem Tempo fortgesetzt habe.

Auf der Unternehmensseite rückten vor allem Halbleiterwerte in den Fokus. Im TecDax ließen die Aktien des Herstellers von Halbleiter-Wafern Siltronic erstmals die Marke von 100 Euro hinter sich, nachdem Analysten die Geschäftsperspektiven gelobt hatten. Zuletzt ging es um mehr als 8 Prozent nach oben.

Von der guten Branchenstimmung profitierten im Dax auch die Papiere des Chipproduzenten Infineon, die an der Spitze des Index um 1,31 Prozent stiegen. Für die Anteilsscheine des Siltronic-Großaktionärs Wacker Chemie ging es im MDax um mehr als 4 Prozent nach oben.

Lufthansa-Papiere gewannen 0,24 Prozent. Dass die Fluggesellschaft beim Rennen um große Teile von Air Berlin wohl die Nase vorn hat, lieferte kaum Überraschungen. Anleger setzten schon länger auf einen lukrativen Teilkauf der insolventen Air Berlin. Schlusslicht im Dax waren die Papiere der Deutschen Börse. Sie fielen um 1,37 Prozent, nachdem Analysten der französischen Bank Exane BNP Paribas vor zu hohen Erwartungen an die Geschäftsentwicklung gewarnt hatten.