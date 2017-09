Deutschland Heidi Klum stellt Lidl-Modekollektion in New York vor

New York.

Model und TV-Star Heidi Klum (44) hat in New York eine Modekollektion für den Discounter Lidl vorgestellt. Die dort am Donnerstag gestartete, einwöchige Fashion Week drehe sich sonst nur um teure Kleidung und Edelmarken und die Lidl-Linie sei genau das Gegenteil, sagte Klum bei der Präsentation. "Wir sind in einem Supermarkt. Wir sind direkt neben dem Gang, in dem man Milch und Käse und Eier kaufen kann." Das teuerste Stück der rund 80 Teile umfassenden Kollektion ist eine Echtlederjacke für rund 60 Euro.