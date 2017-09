Deutschland Hoffenheim siegt gegen Schalke

Sinsheim.

Julian Nagelsmann hat im Duell der jüngsten Trainer in der Bundesliga-Historie Domenico Tedesco mit einer ordentlichen Portion Glück geschlagen. Der 30-Jährige bezwang am Samstag mit 1899 Hoffenheim den FC Schalke 04 und dessen zwei Jahre älteren Chefcoach mit 2:0 (1:0). Youngster Dennis Geiger erzielte vor 30 150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena die Führung in der 13. Minute. Lukas Rupp machte erst in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar. Damit setzten sich die Kraichgauer in der Spitzengruppe der Tabelle fest und blieben auch im 21. Heimspiel in Serie ungeschlagen.