Deutschland In diesen Städten stehen Autofahrer am längsten im Stau

Das Straßennetz in Deutschland sei bei seiner Planung weder für eine so hohe Zahl an Fahrzeugen konzipiert worden, noch für Fahrzeuge dieser Größe. Auch deswegen stoße es vielerorts an seine Grenzen.

Der TomTom-Index umfasst in diesem Jahr 403 Städte in 56 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Daten werden durch Navigationssysteme und Smartphones erfasst.