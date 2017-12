Deutschland Jürgen Vogel ist fasziniert von der Steinzeit

"Das hatte ich nicht erwartet: Landläufig denkt man bei Steinzeit ja an Menschen, die in Höhlen leben und außer "Uga Uga" nicht viel artikulieren konnten", sagte der 49-Jährige in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).

In dem Spielfilm "Der Mann aus dem Eis" übernimmt Vogel die Rolle des Ötzi. Unter diesem Namen ist jener Steinzeitmann bekannt geworden, dessen tiefgefrorene Leiche 1991 nach mehr als 5000 Jahren aus dem Eis der Ötztaler Alpen erstaunlich gut erhalten geborgen wurde.

Gäbe es eine Zeitmaschine, würde Vogel aber nicht in die ferne Vergangenheit aufbrechen. "Ganz klar in die Zukunft. Ins Jahr 3000. Ich würde auch liebend gern mal in einem Science-Fiction-Film mitspielen", sagte er der Zeitung.