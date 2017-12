Deutschland Kalenderblatt 2017: 10. Dezember

49. Kalenderwoche, 344. Tag des Jahres

Noch 21 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Angelina

HISTORISCHE DATEN

2016 - Präsident François Hollande weiht eine Nachbildung der Höhle von Lascaux im südwestfranzösischen Montignac ein. Die Reproduktion bildet erstmals alle steinzeitlichen Malereien nach, die 1940 entdeckt worden waren.

2012 - Der Opel-Mutterkonzern General Motors kündigt an, 2016 die Autoproduktion in Bochum mit bis zu 3000 Beschäftigten dicht zu machen. Er reagiert damit auf Verluste und Überkapazitäten bei Opel.

2010 - Ein französischer TGV und ein deutscher ICE begegnen sich auf der Brücke zwischen Straßburg und Kehl - mit diesem symbolischen Akt wird eine neue Eisenbahnbrücke über den Rhein eingeweiht.

2007 - Camilla, die Frau des britischen Prinzen Charles, tauft im englischen Southampton das neue Luxus-Schiff der Reederei Cunard auf den Namen "Queen Victoria".

1997 - Die Stadt Akmola im Norden Kasachstans wird offiziell zur neuen Hauptstadt der mittelasiatischen Republik erklärt und kurz danach in Astana umbenannt. Die Stadt löst Almaty als Hauptstadt ab.

1991 - Der Europäische Rat beschließt in Maastricht den Vertrag über die Europäische Union (EU).

1936 - Der britische König Edward VIII. dankt zugunsten seines Bruders ab, um die Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten.

1902 - In Oberägypten wird der Assuan-Staudamm eingeweiht. Der Granitdamm fasst zunächst knapp eine Milliarde Kubikmeter Wasser, nach Erweiterungen 5,3 Milliarden Kubikmeter.

1807 - Napoleons jüngster Bruder Jérôme Bonaparte zieht als König von Westphalen in seine neue Hauptstadt Kassel ein. Wegen seines Lebenswandels geht er als "König Lustig" in die Geschichte ein.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ist es ein Briefbeschwerer? Ein Kunstwerk? Sogar der Verkäufer lässt offen, wozu ein in Leder eingenähter Stein gut sein soll. Die US-Kaufhauskette Nordstrom bietet den "glatten Stein aus der Umgebung von Los Angeles, eingewickelt in reiches, pflanzlich gefärbtes Leder aus den USA" für 85 Dollar (80 Euro) an.

GEBURTSTAGE

1977 - Emmanuelle Chriqui (40), kanadische Schauspielerin ("Entourage", "The Mentalist")

1960 - Kenneth Branagh (57), britischer Regisseur ("Viel Lärm um Nichts"), Schauspieler und Drehbuchautor

1957 - Michael Clarke Duncan, amerikanischer Schauspieler ("The Green Mile"), gest. 2012

1957 - Paul Hardcastle (60), britischer Keyboarder und Komponist ("19")

1952 - Susan Dey (65), amerikanische Schauspielerin ("Die Partridge Familie")

TODESTAGE

2005 - Richard Pryor, amerikanischer Schauspieler und Entertainer ("Die Glücksjäger"), geb. 1940

1967 - Otis Redding, amerikanischer Soulsänger ("Sittin' on the Dock of the Bay"), geb. 1941