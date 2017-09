Deutschland Kalenderblatt 2017: 22. September

38. Kalenderwoche, 265. Tag des Jahres

Noch 100 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Gunthild, Mauritius

HISTORISCHE DATEN

2016 - Für ihr Engagement bei der Rettung von Zivilisten im syrischen Bürgerkrieg erhält u.a. die Organisation Weißhelme den Alternativen Nobelpreis.

2012 - Die libyschen Behörden wollen alle Milizen und bewaffneten Gruppen in dem nordafrikanischen Land auflösen. Das kündigt der Präsident der Nationalversammlung, Mohammed al-Magarief, an.

2007 - Der schwerer Menschenrechtsverbrechen bezichtigte peruanische Ex-Präsident Alberto Fujimori wird sieben Jahre nach seiner Flucht in sein Heimatland zurückgebracht und inhaftiert.

2002 - Die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gewinnt nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen die Bundestagswahl.

1992 - Die UN-Vollversammlung schließt Rest-Jugoslawien (Serbien und Montenegro) aus den Vereinten Nationen aus. Grund ist die aggressive Haltung im Konflikt mit Kroatien und Bosnien- Herzegowina.

1987 - Der Mainzer Bischof Karl Lehmann wird von der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er bleibt bis 2008 im Amt.

1968 - Als erster Afrikaner erhält der senegalesische Staatspräsident und Dichter Léopold Sédar Senghor den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

1862 - US-Präsident Abraham Lincoln erlässt eine vorläufige Proklamation zur Sklavenbefreiung, in der er das Ende der Sklavenhalterei in den Südstaaten verkündet ("Emancipation Proclamation"). Sie tritt am 1. Januar 1863 in Kraft.

1792 - Nach der Absetzung König Ludwigs XVI. am Vortag proklamiert der neue, aus gleichen Wahlen hervorgegangene Nationalkonvent die Erste Französische Republik.

AUCH DAS NOCH

2013 - dpa meldet: Hunderte Menschen liefern sich in Berlin ein Gefecht mit faulen Tomaten und anderen glitschigen Geschossen. Bei der traditionellen Wasser- und Gemüseschlacht auf der Oberbaumbrücke befehden sich Teams aus dem Ost-Stadtteil Friedrichshain und dem West-Stadtteil Kreuzberg.

GEBURTSTAGE

1987 - Tom Felton (30), britischer Schauspieler (Draco Malfoy in "Harry Potter"-Filmen)

1957 - Nick Cave (60), australischer Musiker (Mitbegründer und Sänger der Band The Bad Seeds)

1952 - Lutz Rathenow (65), deutscher Historiker, Schriftsteller, Publizist und Bürgerrechtler ("Mit dem Schlimmsten wurde schon gerechnet")

1950 - Max Färberböck (67), deutscher Filmregisseur ("Aimée & Jaguar")

1924 - Rosamunde Pilcher (93), britische Schriftstellerin ("Die Muschelsucher")

TODESTAGE

2010 - Eddie Fisher, amerikanischer Sänger und Schauspieler ("Oh My Papa", "Any Time", Film "Telefon Butterfield 8"), geb. 1928

2007 - Marcel Marceau, französischer Pantomime, Regisseur und Schauspieler ("Die Geschichte von Bip"), geb. 1923