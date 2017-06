Deutschland Kalenderblatt 2017: 24. Juni

25. Kalenderwoche

175. Tag des Jahres

Noch 190 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Dietger, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2016 - Eine kommerzielle Förderung von Schiefergas mit der umstrittenen Fracking-Methode bleibt in Deutschland tabu. Der Bundestag billigt einen Koalitionskompromiss, der Probebohrungen zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt.

2015 - Journalisten, Verbände und Medienhäuser wollen künftig gemeinsam Verletzungen der Pressefreiheit in Europa öffentlich machen. Rund 20 Organisationen gründen dazu in Leipzig das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit.

2007 - Nach fast zehn Jahren verabschiedet sich die Moderatorin Sabine Christiansen mit ihrer ARD-Talkrunde vom deutschen Fernsehen. Einziger Gast der 477. Ausgabe von "Sabine Christiansen" ist Bundespräsident Horst Köhler.

2002 - Der Foto-Filialist Photo Porst meldet Insolvenz an.

1995 - Die Verhüllung des Reichstags in Berlin, ein Projekt des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude, ist eine Woche nach Beginn der Arbeiten vollendet.

1966 - Die "Beatles", die erfolgreichste Pop-Gruppe ihrer Zeit, werden in München zu Beginn ihrer ersten Deutschland-Tournee von ihren Fans mit Begeisterungsstürmen empfangen.

1939 - Der historische Name Siam wird von der Militärdiktatur des südostasiatischen Landes in Thailand umgewandelt. Von 1945 an wird wieder der historische Name verwendet. Am 11. Mai 1949 erfolgt die offizielle Umbenennung in Thailand. 1922 - Rechtsextreme Mitglieder der "Organisation Consul" ermorden in Berlin den deutschen Reichsaußenminister Walther Rathenau.

1717 - In London vereinigen sich vier Logen zur ersten Freimaurer-Großloge der Welt.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein Lindauer Polizist erschnüffelt ein in einem Deoroller verstecktes Päckchen Marihuana bei einer Kontrolle in einem Zug nach Österreich.

GEBURTSTAGE

1967 - Michael Kessler (50), deutscher Schauspieler und Komiker ("Manta, Manta", "Switch")

1962 - Christine Neubauer (55), deutsche Schauspielerin ("Die Erntehelferin", "Moppel-Ich)

1942 - Mick Fleetwood (75), britischer Rockmusiker, Schlagzeuger und Mitbegründer der Gruppe Fleetwood Mac ("Albatross")

1942 - Gerhard Roth (75), österreichischer Schriftsteller ("Der See", erstes Buch des Romanzyklus' "Orkus")

1930 - Claude Chabrol, französischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor ("Stille Tage in Clichy"), gest. 2010

TODESTAGE

2014 - Eli Wallach, amerikanischer Schauspieler ("Zwei glorreiche Halunken"), geb. 1915

2011 - Jost Nolte, deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker ("Der Feigling"), geb. 1927