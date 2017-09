Deutschland Kalenderblatt 2017: 29. September

39. Kalenderwoche, 272. Tag des Jahres

Noch 93 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Gabriel, Johannes, Michael, Raphael

HISTORISCHE DATEN

2013 - Zur testweisen Liberalisierung seiner Währung eröffnet China in Shanghai eine neue Freihandelszone.

2007 - Die CSU beendet die Ära Edmund Stoiber. Der Parteitag in München wählt den bayerischen Wirtschaftsminister Erwin Huber zum neuen Parteichef.

1995 - Die NATO beschließt, sich mit Soldaten und schweren Waffen an einer multinationalen Friedenstruppe für Bosnien zu beteiligen.

1982 - Monika Wulf-Mathies wird zur Vorsitzenden der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) gewählt. Sie ist die erste Frau an der Spitze einer DGB-Gewerkschaft.

1977 - Im Eilverfahren beschließt der Bundestag ein Gesetz, wonach gegen Häftlinge, die im Zusammenhang mit einem Verfahren gegen terroristische Vereinigungen einsitzen, eine Kontaktsperre verhängt werden kann. Das Kontaktsperregesetz tritt bereits am 2. Oktober in Kraft.

1950 - Die DDR wird Mitglied im "Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe" der kommunistischen Staaten.

1918 - Bulgarien unterzeichnet ein Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten.

1650 - Henry Robinson eröffnet in London das erste Eheanbahnungsinstitut.

1399 - König Richard II. von England wird mit Billigung des Parlaments von Heinrich Bolingbroke zur Abdankung gezwungen.

AUCH DAS NOCH

2005 - dpa meldet: Eine Gruppe junger Alpinisten setzt in Norditalien eine 1,30 Meter hohe und 20 Kilogramm schwere Buddha-Figur auf den Berggipfel des Piz Badile. Mit dieser Installation wollen sie gegen die zahlreichen katholischen Gedenktafeln, Kreuze, Grabsteine und religiösen Statuen protestieren, die in der Lombardei die Bergwege säumen.

GEBURTSTAGE

1967 - Brett Anderson (50), britischer Sänger (Rockgruppe Suede: "Can't Get Enough") 1942 - Jean-Luc Ponty (75), französischer Jazz-Violinist ("Noon in Tunisia", "Electric Connection")

1932 - Robert Benton (85), amerikanischer Regisseur ("Kramer gegen Kramer") und Drehbuchautor ("Bonnie und Clyde")

1929 - Rolf Kühn (88), deutscher Musiker und Jazzklarinettist (Alben: "Impressions Of New York", "Lifeline")

1867 - Walther Rathenau, deutscher Politiker und Unternehmer, Wiederaufbauminister 1921, Reichsaußenminister 1922, handelte mit Russland den Vertrag von Rapallo aus, von Mitgliedern der rechtsradikalen "Organisation Consul" ermordet, gest. 1922

TODESTAGE

1997 - Roy Lichtenstein, amerikanischer Pop-Art-Künstler ("Blam", "Ertrinkendes Mädchen", "Takka Takka"), geb. 1923

1967 - Carson McCullers, amerikanische Schriftstellerin ("Das Herz ist ein einsamer Jäger"), geb. 1917