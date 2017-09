Deutschland Katharina Staab von der Nahe ist neue deutsche Weinkönigin

Neustadt/Weinstraße - Katharina Staab von der Nahe in Rheinland-Pfalz wird für ein Jahr die Krone der deutschen Weinkönigin tragen. Die 27-Jährige setzte sich am Freitagabend bei einer Gala im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße im Finale gegen fünf weitere Bewerberinnen durch.