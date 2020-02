Deutschland Kindesmissbrauch: Sicherungsverwahrung gefordert

Einzelheiten der Plädoyers wurden daher nicht bekannt. Der Verteidiger des Angeklagten sowie die Vertreterin der Nebenklage wollten sich am Dienstag auf Nachfrage nicht äußern. Das Urteil soll Gerichtsangaben zufolge diesen Mittwoch (13.30 Uhr) verkündet werden.

Angeklagt ist ein 42 Jahre alter Deutscher. Ihm werden 330 sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Der ehemalige Leiter einer evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen bei Freiburg soll sich laut Anklage von Januar 2010 bis August 2018 an vier Jungen vergangen haben. Diese waren zum Zeitpunkt der Taten 7 bis 14 Jahre alt.