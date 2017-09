Deutschland Korruptionsverdacht gegen Adidas-Manager und vier Trainer

China Chinas Internetgigant Alibaba will im Ausland wachsen

Der führende chinesische Onlinehändler Alibaba will mit Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Dollar sein Geschäft im Ausland ankurbeln. Das Geld werde in den kommenden fünf Jahren in das globale Logistiknetz fließen, wie Alibaba mitteilte.