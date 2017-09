Deutschland Kretschmann macht sich auf den Weg nach Jamaika

Stuttgart.

Wenige Tage nach der Bundestagswahl ist auch im Südwesten eine mögliche Jamaika-Koalition in aller Munde. Sie sei nach dem angekündigten Rückzug der SPD in die Opposition ohne Alternative, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Als letzte Möglichkeit bliebe ansonsten nur eine Neuwahl. "Das will doch wohl ernsthaft niemand ins Kalkül ziehen." Die Sondierungsgruppe seiner Partei für ein Bündnis von CDU/CSU, Grünen und FDP, der er auch angehört, stehe in großer Verantwortung. Die Gespräche würden konstruktiv mit dem Ziel geführt, dass es zu Koalitionsverhandlungen kommt.