Berlin - Trotz der teils heftigen Kritik am Videobeweis in der Bundesliga will der DFB das Projekt nicht aussetzen. "Dafür gibt es überhaupt keine Veranlassung, und es wäre auch das Verkehrteste, was wir machen könnten", sagte der Schiedsrichtermanager des DFB, Hellmut Krug, der "Welt am Sonntag". "Man kann doch nicht ein zukunftsweisendes Projekt vorantreiben, indem man es aussetzt." Dass beim Videobeweis noch nicht alles reibungslos laufe, sei ganz normal, so Krug. "Wir werden ruhig weiter daran arbeiten, ein System zu schaffen, das den Erwartungen gerecht wird."