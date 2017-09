Deutschland "Landshut" kommt in Friedrichshafen an

Friedrichshafen.

Die vor 40 Jahren von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine "Landshut" ist größtenteils wieder in Deutschland. In Friedrichshafen am Bodensee landete am Samstagmorgen ein Frachtflugzeug vom Typ Antonow 124 mit vielen Einzelteilen der zerlegten Maschine an Bord. Die restlichen Teile sollten am Mittag mit einer weiteren Transportmaschine aus Brasilien eintreffen und zum Dornier-Museum gebracht werden, wo die "Landshut" nach ihrer Renovierung ausgestellt werden soll.