Deutschland "Landshut" kommt in Friedrichshafen an

Friedrichshafen.

Die vor 40 Jahren von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine "Landshut" ist wieder in Deutschland. In Friedrichshafen am Bodensee landeten am Samstag zwei Frachtflugzeuge, die die in Einzelteile zerlegte Boeing 737 aus Brasilien in die Heimat zurückbrachten. In Friedrichshafen soll die "Landshut" nun restauriert werden, bevor sie ab Herbst 2019 im Dornier-Museum gezeigt werden soll.