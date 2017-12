Deutschland Leichte Dax-Einbußen nach Fed-Entscheid und Euro-Anstieg

Als leicht belastend wurden die zurückhaltenden Anmerkungen der US-Notenbank zur weiterhin niedrig erwarteten Inflation gewertet. Negative Vorgaben kamen zudem von den asiatischen Börsen.

Der Dax notierte kurz nach Handelsstart 0,16 Prozent niedriger bei 13 104,15 Punkten und knüpfte damit an seinen moderaten Vortagesverlust an. Der MDax sank am Donnerstag um 0,34 Prozent auf 26 094,52 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,11 Prozent auf 2533,33 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,18 Prozent.

Der Euro war nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch wieder über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen. In der Nacht hatte die Gemeinschaftswährung mit 1,1843 Dollar den höchsten Stand seit rund einer Woche erreicht.