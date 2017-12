Deutschland Lindner: EU muss Flüchtlingspolitik anders organisieren

Österreich ÖVP-Chef Kurz setzt auf Frauen und Experten in Ministerien

Nach der Einigung von Konservativen und Rechtspopulisten in Österreich auf eine Koalition sollen die Parteigremien das Bündnis absegnen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz machte deutlich, er will in seiner neuen Regierung auf Gleichberechtigung und externes Fachwissen setzen.