Hannover/Kiel (dpa/lno).

Meister Rhein-Neckar Löwen hat seinen Vorsprung in der Handball-Bundesliga ausgebaut und ist weiter auf Titelkurs. Die Mannheimer gewannen am Donnerstag das Topspiel bei der heimstarken TSV Hannover-Burgdorf mit 26:23 (14:13). Der Titelfavorit verfügt damit sechs Spieltage vor Saisonende über 48:8 Punkte und liegt vor der spielfreien SG Flensburg-Handewitt (46:12). Nach Minuszählern haben die Löwen in der schiefen Tabelle bereits vier Punkte Vorsprung. Die Füchse Berlin (43:13) sind Dritter. Sie verloren die Partie bei Rekordmeister THW Kiel mit 20:25 (8:15).