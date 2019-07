Deutschland Mallorca: Protestdemos nach Vergewaltigung einer Deutschen

Zu den Kundgebungen, die am Montagabend unter anderem auf dem Rathausplatz der Hauptstadt Palma sowie in Manacor und Cala Rajada stattfanden, hatten mehrere Frauenrechtsorganisationen im Internet aufgerufen.

Die überwiegend weiblichen Teilnehmerinnen riefen unter anderem lautstark Sätze wie "Nein ist Nein!" und hielten Plakate mit der Aufschrift "Wir wollen ein Leben frei von Machismus" in die Höhe, wie die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora" berichtete.

Damit wollten sich die Organisatorinnen dafür einsetzen, dass Sexualdelikte von der Justiz verfolgt werden und die Täter nicht straffrei davonkommen, wie es auf Facebook hieß. Bei der Aktion ging es nicht nur um den Fall der Deutschen, die vorige Woche in Cala Rajada von zwei Landsleuten vergewaltigt worden sein soll - sondern auch um ähnliche Fälle, die in Spanien in der Vergangenheit für Empörung gesorgt hatten.