Deutschland Max Giesinger wird Juror bei "The Voice Kids"

Berlin.

Sänger Max Giesinger (28) wird in der neuen Staffel der Fernseh-Castingshow "The Voice Kids" in der Jury sitzen. Das wurde auf der offiziellen Facebook-Seite der Sat.1-Sendung mitgeteilt. Für Giesinger ist es eine Art Rückkehr. Er hatte 2012 in der ersten Staffel von "The Voice of Germany", der Version für Erwachsene, den vierten Platz belegt.