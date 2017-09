Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat ihre Absage an die Forderung ihres SPD-Herausforderers Martin Schulz für ein zweites TV-Duell mit dem deutschen Wahlsystem begründet. In Deutschland gebe es keine Präsidentenwahl wie in den USA oder Frankreich, "wo dann wirklich zwei Personen in der Stichwahl sind", sagte sie am Abend in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel" auf eine Bürgerfrage. Es würden Parteien gewählt. "Und da finde ich es gut, dass wir einmal die potenziellen Kanzler auch in einem Duell haben." Daneben gebe es viele andere TV-Formate im Wahlkampf.