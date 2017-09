Stuttgart Miese Luft am Neckartor: Anwohner beantragen Zwangsgeld

Stuttgart.

Weil das Land seiner Pflicht zur Reduzierung des Autoverkehrs am deutschen Feinstaub-Hotspot Neckartor in Stuttgart ab 2018 wohl absehbar nicht nachkommt, haben Anwohner Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes gestellt. Ein entsprechendes Schreiben sollte am Montag beim Verwaltungsgericht in Stuttgart eingereicht werden, sagte Anwohner-Anwalt Roland Kugler.