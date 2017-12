Offenbach - Hoch "Anke" bestimmt in den kommenden Tagen das Wetter in Deutschland und bringt zunächst neue Niederschläge ins Land. Schnee gibt es schon kurz nach dem Wochenstart aber nur noch auf den Bergen. In der Nacht ziehen von Nordwesten her Wolken herein, aus denen in Nordseenähe Regen, weiter landeinwärts noch Schnee fällt, berichtete der Deutsche Wetterdienst. Bei Temperaturen zwischen null und acht Grad fällt morgen im Bergland sowie im Süden noch längere Zeit Schnee, weiter nördlich regnet es meist. Auch im Süden können aus den Flocken im Tagesverlauf Regentropfen werden.