Deutschland Mord an den eigenen Kindern: Lebenslange Haft für Vater

Russland Eisbär sucht mitten in sibirischer Stadt nach Futter

Ein Eisbär auf Nahrungssuche ist in Sibirien in besiedeltes Gebiet vorgedrungen und sorgt nun in einer russischen Stadt für Aufregung. Bilder zeigen, wie das Tier in Norilsk unbeeindruckt von Autos Straßen überquert und keine Scheu vor Menschen hat.