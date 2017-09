Deutschland Nach massiver Kritik: Volkswagen will auf Händler zugehen

Irland Ryanair kündigt weitere Flugstreichungen an

Die irische Billig-Airline Ryanair hat weitere Flugstreichungen bis in das nächste Frühjahr hinein angekündigt. Von November an würden 25 Maschinen der insgesamt 400 Maschinen starken Flotte weniger eingesetzt, teilte das Unternehmen in Dublin mit.