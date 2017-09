Münster - Nach der Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Themenauswahl beim TV-Duell hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sein Angebot eines zweiten TV-Duells erneuert. "Ich bin bereit zu einem zweiten Duell mit Angela Merkel", sagte Schulz am Abend bei einem Wahlkampfauftritt im nordrhein-westfälischen Münster. Merkel hat in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland bedauert, dass das Thema Digitalisierung im TV-Duell mit Martin Schulz keine Rolle gespielt hat. Merkel und Schulz hatten am Sonntag ihren ersten und einzigen direkten Schlagabtausch im Fernsehen ausgetragen.